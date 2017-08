'Diefstal belangrijkste reden voor ontslag op staande voet'

Dit concludeert de Volkskrant dinsdag op basis van 194 gepubliceerde rechtszaken die zijn gevoerd in die tijd.

In 18 procent van deze zaken was er sprake van stelende werknemers. Soms wordt er niet veel gestolen. Zo werden medewerkers in sommige gevallen ontslagen voor het stelen van een zak chips of een pak koekjes. In een ander geval wist een bestuurder 55.000 euro te verduisteren.

In 12 procent van de gevallen werd een werknemer direct ontslagen om fraude en in nog eens 12 procent van de zaken was er een conflict over de re-integratie van zieke werknemers.

Arbeidsrechtadvocaat Henriëtte van Baalen legt aan het dagblad uit dat een ontslag op staande voet vaak een start is van onderhandelingen over het vertrek van een werknemer. Werkgevers gebruiken het ontslag als drukmiddel en vaak wordt uiteindelijk een overeenkomst gesloten.