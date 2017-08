Vier op tien werknemers wonen en werken in zelfde gemeente

Dat blijkt donderdag uit cijfers over 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in regio's aan de rand van Nederland, zoals de Waddeneilanden, heeft een relatief groot gedeelte van de werknemers een baan in de eigen woongemeente. Ook inwoners van grote steden hoeven hun gemeente vaak niet te verlaten om aan de slag te gaan.

In 28 gemeenten werkt meer dan de helft van de inwoners die in loondienst werken, in dezelfde plaats. Echter, in bijna twee derde van de gemeenten moet 70 procent van de werknemers naar een andere plaats voor het werk. De gemeente Onderbanken is koploper met 90 procent forensen.

Het grootste deel van de werknemers legt gemiddeld tussen de 15 en 35 kilometer af om op het werk te komen. Voor inwoners van gemeenten als Terschelling, Hulst, Vlissingen, De Marne, Sluis, Vaals, Eemsmond, Delfzijl en Dronten bedraagt de gemiddelde woon-werkafstand meer dan 35 kilometer.

In de gemeenten Amsterdam, Westland, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Bunschoten en Edam-Volendam daarentegen, wonen werknemers minder dan 15 kilometer bij hun werk vandaan.