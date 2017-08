'Vervoerders vrezen dat buslijnen stilvallen door chauffeurstekort'

Ondanks eerder genomen maatregelen wordt een tekort verwacht, omdat veel chauffeurs binnenkort met pensioen gaan. Dat meldt de NOS maandag na een rondgang onder ov-bedrijven.

Eind 2014 is onder meer afgesproken dat er meer leerwerkplekken voor buschauffeurs zouden komen, net als trainingen om het personeel inzetbaar te houden. Er was door de overheid en de ov-bedrijven 20 miljoen euro uitgetrokken om een tekort te voorkomen.

Ook wordt de minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs voor de bus naar verwachting nog dit jaar verlaagd naar achttien jaar. Toch verwachten de busvervoerders nu dat de maatregelen een tekort niet kunnen voorkomen.

Volgend jaar

Connexxion is bang dat reizigers er misschien al op korte termijn iets van zullen merken. Mogelijk vallen volgend jaar al buslijnen stil, laat de personeelsmanager van het bedrijf aan de nieuwszender weten.

Arriva merkt dat het in Zuid-Holland en het zuiden van Nederland heel moeilijk is om nieuwe chauffeurs te vinden. Als er niets gebeurt, verwacht hij dat Arriva niet meer in staat zal zijn om de dienstverlening op peil te houden.

Grote uitdaging

Het GVB in Amsterdam zegt dat het "een grote uitdaging" zal zijn om in de komende jaren voldoende personeel te vinden. Syntus laat weten nu al iets van de vergrijzing te merken, maar over een paar jaar een groter probleem te verwachten.

De RET in Rotterdam verwacht geen problemen, omdat de gemiddelde leeftijd bij dit bedrijf relatief lager ligt. Gemiddeld genomen zijn buschauffeurs ouder dan vijftig jaar.

Gigantische aantallen

Bij Connexxion en Arriva gaat in de komende tien jaar zo'n 40 tot 50 procent van de chauffeurs met pensioen. Bij deze bedrijven moeten in totaal tussen de 3.800 en 4.750 nieuwe buschauffeurs worden opgeleid.

"Het gaat om gigantische aantallen. Zeker als je bedenkt dat we tien tot vijftien aanmeldingen moeten hebben voor één goede kandidaat", zegt personeelsmanager Colin Breel van Connexxion tegen de NOS.

Volgens de vervoerders is het lastig om jongeren aan te trekken. Om deze groep aan te spreken, doen vervoersbedrijven onderzoek naar wat zij belangrijk vinden. Arriva en Connexxion overwegen hun personeel meer flexibiliteit te geven in hun roosters om het beroep aantrekkelijker te maken.

Eigen schuld

Vakbond CNV Vakmensen vindt het "ronduit ongeloofwaardig" dat de vervoerders klagen over een personeelstekort. De ov-bedrijven hebben de afgelopen jaren volgens de bond zelf slecht voor hun personeel gezorgd door vooral flexcontracten aan te bieden, in plaats van vaste banen. Daarom zou het niet verwonderlijk zijn dat jongeren voor een vak met meer zekerheid kiezen.

CNV Vakmensen wil met de werkgevers overleggen over manieren om het beroep van buschauffeur aantrekkelijker te maken voor instromers. Het gaat daarbij ook om zaken zoals het zelf kunnen indelen van roosters. "Maak van buschauffeur weer een vak waar je mee kunt thuiskomen", aldus het CNV.