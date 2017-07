'Bouw en zorg wanhopig op zoek naar mensen'

Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking, bleek deze week uit cijfers van het CBS. Bouwend Nederland zegt in De Telegraaf dat er over de hele linie tekorten bestaan. Vooral aan mensen die met hun handen werken, is grote behoefte: timmerlieden, tegelzetters, voegers en metselaars bijvoorbeeld.

Volgens Gideon Verhoeven, hr-manager van bouwbedrijf Orly & Endevoets, ligt de oorzaak in het opheffen van opleidingen voor de bouwsector in de crisisjaren: "Jonge mensen moesten daardoor iets anders kiezen, maar ze voelen zich nog steeds aangetrokken door de branche", zegt hij in de krant.

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV zegt dat het er in de zorg ongeveer net zo voorstaat: "Vier jaar geleden werd nog gezegd dat je vooral geen zorgopleiding moest volgen, in die sector was geen rooie cent te verdienen. Die uitspraak is nu onvoorstelbaar."

De komende jaren zijn honderdduizenden mensen nodig in de zorg. Branchevereniging Actiz zegt dat de tekorten bij lange na niet gedekt kunnen worden door jongeren die nu een zorgopleiding volgen. De sector zet daarom ook in op zijinstromers.