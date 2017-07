LinkedIn ziet populariteit van mkb als werkgever verder toenemen

Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn ziet dit jaar een stijging van 19 procent ten opzichte van 2016, meldt het bedrijf donderdag. "De populariteit van het mkb als werkgever houdt aan", zegt LinkedIn over de cijfers.

Het bedrijf analyseerde ruim 1 miljoen Nederlandse LinkedIn-profielen. Het platform telt ruim 7 miljoen Nederlandse leden in totaal.

"De algehele werkgelegenheid stijgt, met het mkb als motor", zegt het bedrijf. Daarbij daalt het aantal mensen dat voor grotere bedrijven werkt, maar wel minder hard dan een jaar geleden.

In 2016 daalde het aantal mensen dat voor bedrijven met meer dan tienduizend medewerkers werkten met 20 procent. Dit jaar is dat 1,7 procent.

Het gaat volgens LinkedIn vooral om organisaties die actief zijn in de telecommunicatie (-10 procent), olie- en energie (-4,6 procent) en productie en industrie (-2,6 procent).

Meer ondernemers

LinkedIn ziet ook een stijging van 6,5 procent van het aantal mensen dat zichzelf omschrijft als 'ondernemer'. "Goed nieuws", vindt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland in een reactie.

"Of je nu met de nieuwste technologie bezig wilt zijn of in de zorg, het mkb biedt kansen voor iedereen." Onduidelijk is echter of deze mensen ook daadwerkelijk ondernemen.

Een meerderheid van de LinkedIn-gebruikers die tussen april 2016 en april 2017 startte bij een mkb-bedrijf ging werken voor een onderneming in de technologiesector, zegt LinkendIn.

In deze sector groeide het aantal nieuwe banen ook het hardst, namelijk met 5 procent. Ook in de gezondheidszorg, ingenieurssector, retail en zakelijke dienstverlening nam de werkgelegenheid toe.

Talent

Het onderzoek gaat ook in op de migratie van talent tussen landen in het afgelopen jaar. Er kwamen dit jaar vooral veel professionals uit India naar Nederland (19 procent van het totaal). Zij gaan vooral werken bij softwarebedrijven.

Groot-Brittannië neemt met 9 procent een tweede plek in met talent dat vooral van start gaat in de financiële en zakelijke dienstverlening. Gevolgd door Italië (8 procent), Turkije (7 procent) en Brazilië (7 procent).

Nederlandse werknemers vertrekken het liefste naar Duitsland (28 procent), België (16 procent), Australië (6 procent), Zwitserland (5 procent) en Spanje (5 procent).