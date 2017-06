36 procent buitenlandse werknemers overweegt VK binnen vijf jaar te verlaten

Het gaat in totaal om 1,2 miljoen banen, blijkt dinsdag uit onderzoek van accountantskantoor Deloitte. Voor het onderzoek werden 2.242 niet-Britse werknemers ondervraagd.

Naast buitenlandse werknemers die momenteel in het Verenigd Koninkrijk werken, werd ook een groep mensen die niet in het VK werkt ondervraagd. Daarmee konden de onderzoekers inzicht krijgen in de mate van bereidheid naar het VK te verhuizen.

De Brexit heeft beperkte invloed op de bereidheid van mensen om in het Verenigd Koninkrijk te werken. 89 procent van de ondervraagden zegt het VK "aantrekkelijk" of "zeer aantrekkelijk" te vinden als plaats om te werken en leven.

Wel zegt 21 procent van de ondervraagden die niet in het land wonen, het VK minder aantrekkelijk te vinden sinds de Brexit. Voor de respondenten die wel in het land wonen, is dat zelfs 38 procent.

Volgens Deloitte kan de bereidheid om te vertrekken serieuze gevolgen hebben voor het VK. Het kantoor adviseert om immigratiebeleid goed vorm te geven en Britse werknemers bij te scholen in sectoren waar krapte op de arbeidsmarkt zal dreigen. Ook zou automatisering voor oplossingen kunnen zorgen.

In 2016 had 11 procent van de arbeidskrachten in het VK niet de Britse nationaliteit. Dat komt neer op 3,4 miljoen personen. 2,2 miljoen van hen kwamen van binnen de Europese Unie, 1,2 miljoen van buiten de EU.