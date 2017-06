Slechts helft van techneuten werkt in techniek

Van deze groep werkten zo’n 844.000 mensen in de techniek, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Zo’n 668.000 mensen met een technische opleiding kwamen in een niet-technisch beroep terecht. Verder behoren 276.000 mensen met een technische opleiding niet tot de beroepsbevolking en zijn er nog eens 82.000 werkloze techneuten.

In 2016 hadden vooral hoogopgeleide technici vaker een baan in de techniek. In 2013 was het juist andersom. Toen hadden hoogopgeleide technici vaker een niet-technische baan.

Technisch beroep

Niet iedereen met een technisch beroep heeft ook een technische opleiding gevolgd. Vorig jaar werkten 575.000 mensen zonder technische opleiding in een technisch beroep. Van ongeveer 68.000 mensen in een technisch beroep kon de opleiding niet worden vastgesteld.

In totaal waren bijna 1,5 miljoen mensen werkzaam in een technisch beroep.

Opvallend is dat mannen met een technische opleiding vaker in de techniek werken dan vrouwen met een technische opleiding.

Mannen en vrouwen

Van alle mannen met een technische opleiding had ongeveer 50 procent een technisch beroep in 2016. Dit percentage stond bij vrouwen op 20 procent. 46 procent van de vrouwelijke technici in 2016 had een niet-technisch beroep.

De meeste technici zijn overigens mannen. In 2016 werkten 791.000 mannelijke technici en 53.000 vrouwelijke technici in een technisch beroep. Mannen werkten relatief vaak als software- of applicatieontwikkelaar en ingenieur, en vrouwen als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur.