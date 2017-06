'Aantal vacatures voor jongeren met mbo-opleiding groeit snel'

Tussen september 2016 en februari van dit jaar stonden er in totaal 214.000 vacatures op mbo-niveau open.

In het vierde kwartaal van 2016 waren er zelfs 26 procent meer vacatures dan in dezelfde periode een jaar eerder, melden UWV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) donderdag op basis van onderzoek.

WW-uitkeringen

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar daalde in de eerste vier maanden van 2017 met bijna een kwart. Het UWV verstrekte in deze periode 24.000 nieuwe WW-uitkeringen, zevenduizend minder dan in dezelfde periode in 2016.

Vooral in de bouwnijverheid, detailhandel en de zorg raakten minder jongeren hun baan kwijt. Alleen in de industrie tekende de instantie een lichte stijging van het aantal uitkeringen op.

Springen

"Werkgevers staan te springen om mensen met een mbo-diploma", zegt SBB-voorzitter Michaël van Straalen in een reactie. Vooral in de zorg, metaal en metalektro, gastvrijheidssector, retail en logistiek zijn mensen nodig.

De voorman pleit ervoor meer studenten te motiveren voor het mbo. Hij ziet dat als een gezamenlijke taak van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. "Het mbo is de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt", aldus SBB.

Baankansen

De organisatie bracht ook in kaart waar de beste baankansen liggen voor de verschillende opleidingsniveaus binnen het mbo.

"Zo hebben jongeren op mbo-niveau 2 goede baankansen als zij kiezen voor een opleiding tot monteur mechatronica, logistiek medewerker of kok. Op niveau 3 is veel behoefte aan verkoopspecialisten en begeleiders in de gehandicaptenzorg."