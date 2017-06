Acht op tien jongeren jaar na ontslag weer aan het werk

Dit geldt voor 41 procent van de 45-plussers die hun baan verliezen. Van de ontslagen 30- tot 45-jarigen is 66 procent na een jaar weer aan de slag.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een analyse van ontslagvergunningen in de periode 2011 tot 2014. In die periode verloren bijna honderdduizend werknemers hun baan via een ontslagvergunning van het UWV.

Aan het werk

40 procent van alle via een ontslagvergunning van het UWV ontslagen werknemers is een kwartaal na hun ontslag weer aan de bak. Bijna de helft is na drie maanden nog afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

Een jaar na ontslag liggen deze percentages respectievelijk op 55 en 34 procent. Terwijl 9,5 procent van degenen die weer aan het werk zijn aan de slag zijn gegaan als zelfstandige, is 15 procent actief als uitzend- of oproepkracht.

Hoogopgeleiden

Hoogopgeleiden vinden binnen alle leeftijdsgroepen sneller een baan dan laagopgeleiden. Van de hoogopgeleide jongeren heeft 86 procent een jaar na ontslag weer werk, terwijl dit voor 74 procent van de laagopgeleide 30-minners geldt.

Veel werknemers zijn in dezelfde branche terechtgekomen als die waarin ze voor hun ontslag werkten. Van degenen die iets anders zijn gaan doen, zijn er veel aan de slag gegaan in de handel, zakelijke dienstverlening, bij uitzendbureaus, bij de overheid en in de zorg.

De helft van de ontslagen werknemers is 45-plusser. 61 procent is man. Dat heeft te maken met de sectoren waarin de meeste ontslagen zijn gevallen, namelijk de handel, de bouw en de nijverheid en de energiesector. Hierin werken meer mannen dan vrouwen.