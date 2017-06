Kamer wil voorstel voor langer kraamverlof sneller behandelen

Het voorstel van PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) stond op een lijst van onderwerpen die door de Kamer in de ijskast waren gezet zolang er geen nieuwe regering is. Maar zijn plan is van die probleemlijst geschrapt.

GroenLinks verklaarde het onderwerp eerder taboe, maar stemde nu voor een snellere behandeling. CDA, VVD, D66 en SGP bleven tegen.

"Vaders met een pasgeboren baby moeten nu zo snel mogelijk langer verlof krijgen", reageert Asscher. Hij is blij met het besluit van de Kamer.

"Daarmee maken we in ieder geval deze uitbreiding mogelijk. En het kunnen dan ook altijd nog meer dagen worden. Dat willen veel partijen en dat kan nu in de formatie mooi geregeld worden", aldus de bewindsman.

Gelukkiger

Asscher noemt het langere verlof goed voor de moeder, haar partner en het pasgeboren kind. "De vader of partner kan niet vroeg genoeg bij het leven en de opvoeding van een kind betrokken worden. Daar wordt iedereen beter van. En gelukkiger."

De PvdA hoopt dat de drie dagen extra betaald kraamverlof in 2019 in kunnen gaan. Onder meer de VVD pleitte destijds voor uitstel, verwijzend naar de financiële gevolgen. Asscher noemde dat "bizar en ouderwets".

Niet bemoeien

In de Kamer tekent zich verder een meerderheid af tegen het Europese plan voor onder meer een betaald verlof van tien dagen. Onder meer VVD, PVV, CDA en SP zijn tegen dit voorstel van de Europese Commissie.

De partijen van links tot rechts vinden dat de Europese Unie zich niet met dergelijke zaken moet bemoeien. Als ook parlementen in andere landen bezwaar maken, moet de commissie opnieuw naar het plan kijken.

''Europa komt met dit voorstel in onze huiskamer vertellen wat een goede balans is tussen werk en privé. Daar gaan we zelf over'', stelt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. De SP steunt een uitbreiding van het verlof van harte, maar wil dat graag landelijk regelen, benadrukt Kamerlid Jasper van Dijk.