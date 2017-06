Werkloosheid neemt vooral onder jongeren af

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren het er in mei 456.000, ofwel 5,1 procent van de beroepsbevolking. Vooral onder jongeren daalde het aantal werklozen.

Het percentage werkloze jongeren nam af van 9,7 procent in februari tot 9 procent in mei. Sinds maart 2009 is dit percentage nog niet zo laag geweest. Onder 25-plussers lag het percentage werklozen in mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden eerder.

Toename

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld veertienduizend per maand. Het aantal jongeren met betaald werk bedroeg in mei bijna 1,3 miljoen en is weer terug op het niveau van voor de economische crisis. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkende jongeren met gemiddeld vijfduizend per maand.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt blij te zijn met de cijfers. ''Fantastisch dat er nu zoveel jongeren aan het werk zijn. Nu al meer dan voor de crisis", aldus de bewindsman.

"We hebben nu zelfs de laagste jeugdwerkloosheid in ruim acht jaar. Dat is iets om trots op te zijn. En ook mooi om te zien dat zoveel jongeren hun dromen kunnen verwezenlijken. Maar we zijn er nog niet.''

WW-uitkeringen

Het UWV telde eind mei 386.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er zestienduizend minder (-3,9 procent) dan in april. Ook hier daalde het aantal uitkeringen onder jongeren fors (-10,2 procent). Onder 55-plussers daalde het aantal uitkeringen het minst (-2,2 procent).

In vergelijking met een jaar geleden telde het UWV 63.000 minder uitkeringen, een daling van 13,9 procent. De daling met 8,3 procent onder 55-plussers bleef achter bij het gemiddelde.

Het UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 175.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat is 20 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.