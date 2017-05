Aantal banen in financiële sector blijft krimpen

Dat blijkt dinsdag uit een arbeidsmarktupdate van het UWV. Het aantal vacatures groeit wel, maar vooral voor hogeropgeleiden.

De krimp in de financiële sector is al langer gaande. Van 2012 tot en met 2016 gingen 27.000 banen verloren. Dat was voor een belangrijk deel te wijten aan de dienstverlening via internet en de sluiting van kantoren. Het aantal banen op lager en middelbaar niveau komt daardoor onder druk te staan.

In 2016 waren er 26.000 vacatures in de financiële sector voor specialisten en ICT'ers en naar verwachting neemt dat aantal dit jaar verder toe. In 2018 voorziet het UWV een daling van het aantal vacatures.