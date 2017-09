Verzwakte Irma zorgt voor veel wateroverlast in Florida

Onder meer het vliegveld van Miami liep waterschade op en kan mogelijk dinsdag pas weer open. In de stad zelf staan de straten blank, zijn bomen omgewaaid en is er schade aan huizen.

De orkaan kwam aan de andere kant van Florida, bij Marco Island, aan land. Via de westkust trekt Irma richting het noorden. In kustplaatsen als Naples, Fort Meyer en Sarasota zorgt het snel stijgende water voor gevaarlijke situaties.

Het National Hurricane Center meldt dat Irma inmiddels van categorie vier op de schaal van Saffir-Simpson is afgezwakt naar een storm uit de eerste categorie, met windsnelheden tot ongeveer 135 kilometer per uur. In de loop van de dag zwakt de orkaan verder af naar een tropische storm, is de verwachting.

Overstromingen

De nationale weerdienst heeft de inwoners opgroepen om binnen te blijven. "Overstromingen vinden plaats in Florida met orkaan Irma. 's Nachts is het onmogelijk dat te zien", waarschuwt het weerinstituut.

Meer dan drie miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Ongeveer 17.000 mensen gaan maandag in Florida aan het werk voor de reparatie van de stroomvoorziening, maar volgens Florida Power and Light, het grootste energiebedrijf van de staat, gaat het weken duren om alles te herstellen. Vooral de omgeving van Miami is zwaar getroffen.

Monster

Om hulp via de federale overheid te vergemakkelijken heeft president Donald Trump Florida tot rampgebied uitgeroepen. Volgens Trump loopt de samenwerking tussen de hulpdiensten voorspoedig, maar "het slechte nieuws is dat dit één groot monster is".

Ongelukken als gevolg van het hevige weer in Florida hebben al aan minstens vijf mensen het leven gekost, zo meldt nieuwszender ABC. Zo verongelukte in Monroe County een man toen hij de macht over het stuur van zijn vrachtwagen verloor.

Miami

In het centrum van Miami, op ongeveer 160 kilometer van het centrum van de storm, stortten drie bouwkranen in door de hevige wind. Hoge gebouwen zwaaiden heen en weer.

De stormvloed die Irma met zich meebrengt zorgt voor ondergelopen straten. Op voorhand was door de autoriteiten gewaarschuwd voor stormvloed die het waterniveau tot 4,6 meter hoogte aan de westkust van de staat zou kunnen laten stijgen.

Plunderingen

De politie van Miami onderzoekt ondertussen plunderingen in de stad. De plaatsvervangend politiechef Luis Cabrera zei tegen de Miami Herald dat zondagavond al vier mensen zijn aangehouden.

In Fort Lauderdale toonde een lokale nieuwssite beelden van plunderaars die het noodweer trotseerden om een winkel met sportartikelen leeg te roven. Naar aanleiding van de beelden zijn negen mensen gearresteerd in Fort Lauderdale, aldus de plaatselijke politie.

Afgelopen week raasde Irma door het Caribisch gebied, daar kwamen zeker 27 mensen om het leven. Op Sint Maarten vielen vier doden.