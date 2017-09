Orkaan Irma aan land in Florida, zwakt af naar tweede categorie

Het National Hurricane Center meldt dat Irma inmiddels van categorie vier op de schaal van Saffir-Simpson is afgezwakt naar een storm uit de tweede categorie, met windsnelheden tot ongeveer 180 kilometer per uur.

De orkaan koerst zondagavond af op Naples, een stad aan de westkust van Florida. Naar verwachting zal die plaats rond 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden bereikt. Daarna is Tampa aan de beurt. Irma kwam rond 21.30 uur aan land op het eiland Marco en zwakte toen af van de derde naar de tweede categorie.

Inmiddels geldt voor het grootste deel van de staat een tornado-alarm. In de noordelijk gelegen buurstaat Georgia, waar Irma op afkoerst, is de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens een vertegenwoordiger van de federale agentschap voor rampenbestrijding FEMA is de route van Irma het slechtst denkbare scenario voor de Florida Keys, Monroe County en de westkust van Florida.

Slachtoffers

Verkeersongelukken door het slechte weer in Florida hebben al aan minstens drie mensen het leven gekost, zo meldt nieuwszender ABC. Zo verongelukte in Monroe County een man toen hij de macht over het stuur van zijn vrachtwagen verloor.

In het centrum van Miami, op ongeveer 160 kilometer van het centrum van de storm, stortten twee bouwkranen in door de hevige wind. Hoge gebouwen zwaaiden heen en weer. De stormvloed die Irma met zich meebrengt zorgt voor ondergelopen straten. Op voorhand was door de autoriteiten gewaarschuwd voor golven tot 4,6 meter hoogte aan de westkust van de staat.

Evacuatie

Voordat Irma in Florida aan land kwam, zondag aan het begin van de middag (Nederlandse tijd), waren ongeveer 6,5 miljoen mensen geëvacueerd uit het zuiden van de staat.

Het grootste energiebedrijf van de staat, Florida Power en Light, schat dat 3,4 miljoen klanten zonder elektriciteit kunnen komen te zitten als gevolg van Irma. Volgens het bedrijf kan het op sommige plekken weken gaan duren voordat de stroomvoorziening is hersteld.

Op haar hoogtepunt was Irma een van de meest krachtige orkanen die ooit is waargenomen boven de Atlantische Oceaan. De storm trok een spoor van vernieling door het Caribisch gebied en kostte daar aan zeker 28 mensen het leven.