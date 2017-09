Stateloze ex-president Georgië toch in Oekraïne na reisblokkade bij grens

Nadat eerst de trein waarin hij zat bij de grens met Polen tegen werd gehouden, brak Saakasjvili met hulp van aanhangers later door een cordon grensbewakers en liep hij Oekraïne binnen.. Dit gebeurde bij de grensovergang bij de plaats Schehyni.

Saakasjvili wil al enige tijd naar Oekraïne. De Oekraïense president Porosjenko heeft eerder zonder opgave van reden zijn Oekraïense nationaliteit afgepakt. Saakasjvili wil naar het land om het besluit aan te vechten.

De ex-president heeft in 2015 de Oekraïense nationaliteit gekregen waarna hij benoemd werd tot gouverneur van de regio Odessa. Daarna is zijn Georgische nationaliteit ontnomen, omdat de wet in Georgië een dubbele nationaliteit verbiedt.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013, met een korte onderbreking in de winter van 2007, president van Georgië. Zijn presidentschap was niet onomstreden. In 2008 raakte Georgië onder zijn leiding verwikkeld in een oorlog met Rusland, waarbij het land de regio's Zuid-Ossetië en Abchazië aan Moskou verloor.