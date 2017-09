Regering Myanmar niet eens met wapenstilstand Rohingya-rebellen

Rohingya-opstandelingen in Myanmar hebben een wapenstilstand van een maand uitgeroepen die zondag moet ingaan. Het staak-het-vuren moet hulpverleners in staat stellen slachtoffers van het conflict in het noordwesten van Myanmar te helpen.

Eind augustus vielen Rohingya-opstandelingen tientallen politieposten en een legerbasis aan in de deelstaat Rakhine. De daarop volgende botsingen en een militair tegenoffensief veroorzaakten een ware exodus. Bijna driehonderdduizend Rohingya zijn inmiddels naar buurland Bangladesh gevlucht.

In Rakhine zijn duizenden huizen van Rohingya platgebrand. Volgens de regering van Myanmar is dat het werk van gewapende moslimgroepen. Mensenrechtenorganisaties en Rohingya geven het leger de schuld.

​Regering

De Myanmarese leider Aung San Suu Kyi liet donderdag weten dat autoriteiten proberen om mensen in het gebied te beschermen. Ze zei ook dat ''onze middelen niet zo compleet en toereikend zijn als we zouden willen''. In Myanmar zijn de Rohingya stateloos en daardoor vrijwel rechteloos.

Suu Kyi, die is onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, komt internationaal steeds meer onder kritiek te staan voor de manier waarop haar regering omgaat met de Rohingya-moslims.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft Myanmar gewaarschuwd dat het geweld in Rakhine een gevaar voor de hele regio is en kan uitlopen op etnische zuivering. De Portugees heeft maatregelen voorgesteld om het geweld te keren.