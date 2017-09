Ruim tweehonderd Zwitsers geëvacueerd wegens afbreken gletsjer

De ijslawine waar inwoners van Saas-Grund voor vreesden, bleef zondag uit. Nu het gevaar is geweken mogen ze weer terug naar huis.

Het is nog onduidelijk hoeveel ijs er van de bekende Triftgletsjer is afgebroken. De eerste schattingen gaan uit van 200.000 kubieke meter ijs. De gletsjer is al weken in beweging.

De Triftgletsjer ligt op 3.300 meter hoogte en wordt al sinds 1985 kleiner. In 2015 was de gletsjer al 2 kilometer korter. Volgens geologen van de universiteit ETH Zurich is er een direct verband tussen de opwarming van de aarde en de afbrekende gletsjers.