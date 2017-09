Orkaan Irma bereikt Florida, eerste dodelijke slachtoffers

Volgens het National Hurricane Center is Irma nu onderweg naar de stad Tampa aan de zuidwestkust van de staat. Eerder op de dag leidde de storm onder andere tot overstromingen in het centrum van Miami.

Inmiddels geldt voor het grootste deel van Florida een tornado-alarm. Ook in buurstaat Georgia, waar Irma op afkoerst, is de noodtoestand uitgeroepen.

De stroom van meer dan 1,4 miljoen huishoudens is uitgevallen, maar bij ongeveer driehonderdduizend weer aangesloten. Daarnaast is een deel van het elektriciteitsnet beschadigd, meldt de grootste netbeheerder van Florida. De reparatie zal weken duren.

Verkeersongelukken door het slechte weer in Florida hebben al aan minstens drie mensen het leven gekost, zo meldt nieuwszender ABC. Zo verongelukte in Monroe County een man toen hij de macht over het stuur van zijn vrachtwagen verloor.

Straten in onder meer Miami en Naples zijn inmiddels ongelopen. Daarnaast is in Miami een hoge hijskraan deels neergestort. Op beelden is te zien dat een afgebroken arm van de kraan op een toren ligt.

Volgens een vertegenwoordiger van de federale agentschap voor rampenbestrijding FEMA is de route van Irma het slechtst denkbare scenario voor de Florida Keys, Monroe County en de westkust van Florida.

Schrap

Florida zet zich al dagen schrap voor Irma. De orkaan heeft een van de grootste evacuatieoperaties in de geschiedenis van de Verenigde Staten teweeggebracht. Meer dan zes miljoen mensen zijn opgeroepen om de regio te verlaten.

Nadat Irma eerder al voor zeker 22 doden en zware verwoesting zorgde op de Bovenwindse Eilanden en op Cuba is de verwachting nu dat vooral de westkust van Florida geraakt zal worden, waaronder de grote stad Tampa. Tussen Fort Myers en Tampa moeten achtergebleven bewoners zich volgens meteorologen voorbereiden op vloedgolven van 4,5 meter hoog.

Imiddels heeft Irma, die eerder als orkaan van de zwaarste categorie Sint Maarten zeer zwaar trof, weer afgezwakt naar de derde categorie, met winden tot 195 kilometer per uur.

Levensbedreigend

De National Weather Service in het zuidelijke Key West laat aan de inwoners van Florida geen twijfel bestaan over de impact die deze storm kan hebben: "Onderneem nu actie om je leven te beschermen. Dit is een extreem gevaarlijke en levensbedreigende situatie".

Het National Hurricane Center waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen in het westen van Florida als gevolg van orkaan Irma. Volgens het meteologisch instituut kan water in de straten plaatselijk drie meter hoog komen te staan.

Zo'n tweeduizend vluchten zijn uitgesteld. Afgelopen nacht hebben duizenden al hun toevlucht gezocht in schuilplaatsen in afwachting van de komst van de orkaan. De verwachting is dat Irma zich maandag landswaarts verplaatst over het noorden van Florida en het zuidwesten van de staat Georgia.