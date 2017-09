Dodental na zware aardbeving in Mexico blijft stijgen

De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke staat Oaxaca. Het was de meest krachtige beving in het land in meer dan tachtig jaar.

De aardbeving vond plaats voor de Mexicaanse zuidwestkust en had een magnitude van 8.1. Daarmee was hij krachtiger dan de vernietigende beving die in 1985 grote delen van Mexico-Stad platlegde en duizenden doden veroorzaakte.

Dit keer bleef de hoofdstad grotendeels gespaard, omdat het epicentrum verder weg lag en de aardbeving plaatsvond op een diepte van bijna 70 kilometer.

Zwaar getroffen

De zuidelijke stad Juchitan in de staat Oaxaca werd wel zwaar getroffen. Onder andere delen van het stadhuis, een hotel, een bar en andere gebouwen liggen volledig in puin. Volgens de gouverneur van de staat, Alejandro Murat, kwamen er in Oaxaca zeker 71 mensen om het leven.

Zeker driehonderd mensen raakten gewond. Duizenden inwoners van laaggelegen kustgebieden werden geëvacueerd, toen er na de beving een tsunami-waarschuwing werd uitgevaardigd. Hoewel de golven zo'n 0,7 meter hoger waren dan normaal, bleef de gevreesde vloedgolf uit.

Paniek

In de 800 kilometer verderop gelegen hoofdstad Mexico-Stad, met ruim twintig miljoen inwoners, veroorzaakte de beving veel paniek, maar weinig schade. Vrijdag werden er tientallen naschokken gevoeld.

Volgens de Mexicaanse president Enrique Peña Neto werd de aardbeving door zo'n 50 miljoen van de in totaal grofweg 120 miljoen Mexicanen gevoeld. Ook in Guatemala en El Salvador was de beving voelbaar. Voor zover bekend vielen in die landen geen dodelijke slachtoffers.