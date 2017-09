Orkaan Irma bereikt Amerikaanse staat Florida

Het oog van de storm bevindt zich momenteel op zo'n 25 kilometer ten zuidwesten van Key West, de uiterste, zuidwestelijke punt van de eilandengroep bij het vasteland van de staat Florida.

Zodra de Irma het vasteland bereikt, zal ze vermoedelijk de westelijke kustlijn volgen. Tussen Fort Myers en Tampa moeten de achtergebleven bewoners zich volgens de meteorologen voorbereiden op vloedgolven van 4,5 meter hoog.

De orkaan is momenteel categorie 4, met windsnelheden tot zo'n 215 kilometer per uur.

Elektriciteit

Persbureau AP meldt dat al meer dan 170.000 mensen zonder stroom zitten in Florida. Gouverneur Rick Scott raadde eerder inwoners aan hun mobiele telefoons op te laden en alleen te gebruiken als het echt nodig is.

Op beelden van CNN is te zien hoe hijskranen in Miami door de wind ronddraaien. Het is volgens Scott inmiddels te laat om weg te rijden uit gevaarlijke zones. Bovendien is bij tweederde van alle tankstations geen benzine meer te krijgen, meldt CNN.

In totaal werden meer dan zes miljoen mensen opgeroepen om hun huis te verlaten, meer dan een kwart van de totale bevolking. De oproep was vooral bedoeld voor mensen die in slecht gebouwde huizen wonen. Het gaat om de grootste evacuatie in de geschiedenis van de regio, zei burgemeester Carlos Giménez van Miami-Dade.

Kracht

De windkracht van de storm neemt weer toe. Het American Hurricane Center in Miami deelde haar zondagochtend (Nederlandse tijd) in op kracht vier. Nadat de storm Cuba achter zich liet, nam de windkracht af en was de storm van categorie twee.

De windsnelheden lopen nu op tot boven de 200 kilometer per uur. Die zullen nog toenemen wanneer Irma over enkele uren daadwerkelijk het vasteland van Florida bereikt. Daarmee is ze 'extreem gevaarlijk' geworden.

Het National Hurricane Center waarschuwt de eilanden voor het opkomende water. Ook voor een groot deel van de kust van Florida geldt die waarschuwing. Het water kan tot 4,5 meter stijgen.

Dierentuin

De autoriteiten in Florida hebben gedetineerden in gevangenissen op de Keys naar het vasteland verhuisd. Het gaat om 460 gevangenen die zaterdag in bussen naar Palm Beach County werden gebracht.

De dierentuin van Miami heeft haar dieren verhuisd naar een speciale stormvoorziening, meldt ABC. Grote pretparken als Disneyworld en Universal Studios in Orlando sluiten bij hoge uitzondering voor een aantal dagen hun deuren. Het is voor de zesde maal in bijna zestig jaar dat Disneyworld dicht gaat.

Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in de bijna vierhonderd schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Ook voorzien de autoriteiten in gratis busvervoer naar die centra. De luchthaven van de stad is nog open, maar veel vluchten zijn geschrapt.

Cuba

Het pad dat de orkaan Irma zaterdag langs de noordkust van Cuba volgde, is vol verwoestingen achtergebleven. Het water in de Golf van Mexico werd hoog opgezweept en spoelde tot ver in de straten van de hoofdstad Havana. Langs honderden kilometers kust drong het zeewater het land binnen.

Er zijn weinig officiële gegevens over slachtoffers. Het Amerikaanse nieuwsstation CNN meldt echter 24 doden op het langgerekte Caribische eiland. Duizenden bewoners van de kuststrook waren door het leger naar schuilplekken gebracht. De overheid liet tevens ongeveer vijfduizend toeristen uit de hotels en resorts langs de kust naar veiliger plekken wegbrengen.

Direct nadat het ergste voorbij was, kwam het leger in actie om de op veel plekken uitgevallen stroomvoorziening weer op gang te brengen en de wegen langs de kust vrij van rotzooi te maken. Veel huizen in de kuststrook zijn hun dak kwijt. Volgens The Guardian zijn alleen al in de stad Santa Clara 39 huizen onder het natuurgeweld ingestort.