Florida ondervindt eerste gevolgen van naderende orkaan Irma

Gouverneur Rick Scott meldt dat tienduizenden mensen zonder stroom zitten in Florida, waar de wind in het zuiden ondertussen toeneemt. Op beelden van CNN is te zien hoe hijskranen in Miami door de wind ronddraaien.

Het is volgens Scott inmiddels te laat om weg te rijden uit gevaarlijke zones. In totaal werden eerder meer dan zes miljoen mensen opgeroepen om hun huis te verlaten, meer een kwart van de totale bevolking.

De oproep was vooral bedoeld voor mensen die in slecht gebouwde huizen wonen. Het gaat om de grootste evacuatie in de geschiedenis van de regio, zei burgemeester Carlos Giménez van Miami-Dade.

Schuilplaatsen

Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in honderden schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Ook voorzien de autoriteiten in gratis busvervoer naar die centra. De luchthaven van de stad is nog open, maar veel vluchten zijn geschrapt.

Irma is afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie, maar zal naar verwachting boven de warmere wateren ten zuiden van Florida weer tot het op een na hoogste niveau stijgen.