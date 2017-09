Bijna zes miljoen inwoners Florida moeten huis verlaten vanwege Irma

Daarnaast geldt de oproep voor mensen die in slecht gebouwde huizen wonen. Het gaat om de grootste evacuatie in de geschiedenis van de regio, zei burgemeester Carlos Giménez van de county Miami-Dade.

"Als je in de Keys woont, ga dan nu. Riskeer niet je eigen leven of de levens van je geliefden", waarschuwt gouverneur Rick Scott op Twitter.

De Amerikaanse autoriteiten hebben tal van noodopvangplaatsen geopend. Ook voorzien ze in gratis busvervoer naar die centra. De luchthaven van de stad is nog open, maar veel vluchten zijn geschrapt.

In Florida bereiden inwoners zich voor op het ergste en miljoenen mensen trekken weg. Verwacht wordt dat de schade daar kan oplopen tot 135 miljard of zelfs 200 miljard dollar.

Cuba

Orkaan Irma leek vrijdagavond iets te verzwakken, maar is zaterdagochtend opnieuw uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie. Dit gebeurde vlak voordat zij aan land kwam op Cuba.

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center komt Irma zondagochtend (lokale tijd) aan in de Verenigde Staten, waar de cycloon voor meer schade gaat zorgen.

Irma trok langs de noordkust van Cuba en kwam in de provincie Ciego de Ávila aan land, nadat al een spoor van vernieling was achtergelaten in het Caribisch gebied. Meteorologen denken dat de orkaan verder richting het westen en het noorden trekt richting de Bahama's en Florida.

Irma geldt als één van de zwaarste stormen die deze eeuw boven de Atlantische Oceaan ontstonden en lijkt vooralsnog weinig aan kracht in te boeten. Windsnelheden van tegen de 280 kilometer per uur worden nog steeds waargenomen.

Extreme wind

Edgar Westerhof van de Noord-Amerikaanse tak van advies- en ingenieursbureau Arcadis vreest voor grote overlast in de stad. Die kan volgens de expert worden getroffen door een combinatie van extreme regenval, hoge golven en ongekend harde wind. "Dat is een cocktail die je niet wilt brengen."

"Miami ligt boven zeeniveau, dus er zal zich geen situatie voordoen als in New Orleans. Als het water naar binnen stroomt, stroomt het ook weer weg", stelt hij. Toch kunnen bijvoorbeeld de elektriciteit en telecommunicatie uitvallen in de economisch belangrijke stad, waarschuwt Westerhof.

Poreuze ondergrond

Wateroverlast is in Miami geen nieuw probleem. De stad kampt volgens de expert met een poreuze ondergrond. "Het is een spons. Bij een hoge waterstand borrelt het water omhoog in de straten", stelt hij. Dat probleem wordt lokaal doorgaans met pompen te lijf gegaan.

Volgens Westerhof moeten in de VS nog forse stappen worden gezet op het gebied van watermanagement. ''Ze zijn heel goed in 'emergency response', maar het is vaak mosterd na de maaltijd", zegt hij. "Proactief plannen is een andere tak van sport."

Nederlanders

Reisorganisatie TUI probeert Nederlandse reizigers die op dit moment in Miami Beach verblijven naar Orlando te evacueren. Lange files en gebrek aan benzine bemoeilijken deze evacuatie, zo laat TUI weten.

Ook is het lastig hun locatie te bepalen, zegt Petra Kok van TUI. "Veel mensen reizen op eigen gelegenheid met een huurauto door Florida en zijn nog onderweg of ergens gestrand."

TUI en dochteronderneming Kras informeren gasten via sms. Er zijn zo'n 500 TUI-passagiers in Florida. Het is niet bekend hoeveel van hen in Miami Beach zitten.