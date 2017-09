Openbare orde op Sint Maarten 'steeds meer onder controle'

Inmiddels zijn twintig agenten van Curaçao en twintig agenten van Aruba ingevlogen, zei De Vin bij Nieuwsuur. Daar komen snel nog vijftig politiemensen bij van een samenwerkingsverband van de politie dat op de Antillen actief is.

''Morgen vlieg ik nog eens honderd mariniers naar binnen. Dus dat is binnenkort toch een aanzienlijke hoeveelheid extra mankracht die we kunnen inzetten bij het handhaven van de openbare orde'', zei Vin, de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

Volgens de commandant is de openbare orde ''steeds meer onder controle aan het raken''. Maar nog altijd zijn er berichten over plunderingen.

Zaterdagochtend is een ploeg van USAR (Urban Search and Rescue) vertrokken naar Sint Maarten. Deze overheidsorganisatie gaat in opdracht van het kabinet met vier mensen bekijken of USAR "een rol kan spelen in de humanitaire noodhulp en het opstarten en in bedrijf houden van de civiele hulpdiensten op het eiland Sint Maarten", aldus de organisatie.

Een hotelmanager maakte in Nieuwsuur duidelijk dat hij zich bijzonder onveilig voelde. Hij zei nog geen militair te hebben gezien en schetste het beeld dat overvallers vrij spel hebben. ''Ik heb maar één ding nodig en dat is iemand met een geweer voor de deur'', zei hij.

Grimmig

De lokale krant The Daily Herald meldt dat diverse hotels al ten prooi zijn gevallen aan plunderaars. Politieagenten en mariniers grepen in bij het hotel in de plaats Pelican en arresteerden vijf mannen, schrijft de krant. De politie heeft de bevolking verzocht binnen te blijven. Officieel is een uitgaansverbod van kracht.

Marinecommandant De Vin erkent dat het vooral 's nachts ''grimmig is geweest''. Hij benadrukte verder dat het handhaven van de orde niet de verantwoordelijkheid is van de mariniers, maar van de lokale autoriteiten op Sint-Maarten. ''Wij ondersteunen daarin.''

Sint Maarten is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de commandant verloopt de samenwerking met de lokale politie 'uitstekend'.

Jose

Doordat de communicatiemiddelen op Sint Maarten nog maar nauwelijks functioneren, weet waarschijnlijk niet iedereen op het eiland dat nóg een orkaan in aantocht is. Jose, inmiddels een orkaan van de vierde categorie, trekt in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) langs het eiland.

"We proberen het zo veel mogelijk rond te vertellen'', citeert het Rode Kruis vrijdag rampencoördinator Hugo Rafaela, die op het eiland is. Ook de marine licht zoveel mogelijk mensen in.

Commandant André van der Kamp van marineschip Zr.Ms. Zeeland liet via Twitter weten dat militairen met een snelle boot, een zogeheten FRISC, naar afgelegen gebieden gaan om mensen te waarschuwen en hen een adreslijst met alle schuilplaatsen erop te overhandigen.

Het Amerikaanse National Hurricane Center noemt Jose ''een extreem gevaarlijke orkaan''. Weerplaza verwacht dat de tweede orkaan, slechts enkele dagen na de verwoestende Irma, op enige afstand langs het noorden van Sint Maarten trekt.

Zo'n zeventig gewonden en patiënten uit het ziekenhuis van Sint-Maarten zijn overgebracht naar eilanden in de buurt, met name naar Aruba. Veel gebouwen op Sint-Maarten zijn al beschadigd of verwoest. De bewoners proberen zich zo goed en zo kwaad als het gaat voor te bereiden op de nieuwe orkaan. Ze halen bijvoorbeeld houten planken uit het puin om ramen weer dicht te hameren.

Windkracht 8-12

De vraag is nog hoe hard het eiland ditmaal zal worden geraakt. Daar kan het weerbureau nog geen zekerheid over geven. Het kan windkracht 8 worden, maar volgens de huidige gegevens van Weerplaza valt windkracht 12 ook niet uit te sluiten.

Eerder op de dag liet generaal-majoor der Mariniers Richard Oppelaar weten dat Defensie aanvullende militaire hulp klaar heeft staan voor wanneer orkaan Jose Sint Maarten schampt.

"Orkaan Jose komt iets eerder aan bij Sint Maarten dan gepland, we kijken nu hoe we het beste hulp kunnen bieden na afloop van orkaan Jose. Dat is permanent ons aandachtpunt", aldus de commandant.

Irma

Sint Maarten werd woensdag zwaar getroffen door Irma, een orkaan uit de categorie 5. Lange tijd was communicatie onmogelijk en beetje bij beetje wordt er meer duidelijk over de omvang van de ramp.

Oppelaar schat dat 70 procent van de infrastructuur op het eiland is vernietigd. Door het gebrek aan communicatiemiddelen ligt het openbaar bestuur op Sint Maarten nog zo goed als plat.

Op Sint Maarten vielen zeker twee doden. Ook zijn er 43 gewonden, van wie elf ernstig, maakte minister Ronald Plasterk vrijdag bekend tijdens een persconferentie. Eén van de dodelijke slachtoffers is volgens Plasterk tijdens de orkaan waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven.