VN-militairen gaan basis Libië beschermen

VN-topfunctionaris Jean-Pierre Lacroix zei vrijdag in Genève dat waarschijnlijk zo'n 150 Nepalezen worden ingezet. De speciale VN-gezant voor Libië, Ghassan Salamé, zei later tegen een Italiaanse krant dat in de komende weken "bijna 250'' manschappen kunnen worden ingezet.

Door bewakers naar Tripoli te sturen hoopt de volkerenorganisatie te garanderen dat "we rond het begin van oktober weer een aanzienlijk deel van ons werk in Libië kunnen uitvoeren'', zei de gezant.

De VN-missie voor dat land bevindt zich momenteel in buurland Tunesië.

Rivaliserende groeperingen

De VN proberen te bemiddelen tussen rivaliserende groeperingen in Libië. In het land heerst chaos sinds de opstand die leidde tot de val en dood van dictator Muammar al-Kaddafi in 2011.

Veel buitenlandse ambassades sloten in 2014 de deuren vanwege de slechte veiligheidssituatie.