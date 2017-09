'Elf aanslagen in Frankrijk voorkomen sinds begin 2017'

De Franse krant Le Parisien meldt dat volgens een bron dicht bij het dossier de laatste poging afgelopen week is verijdeld in Saint-Ouen toen veiligheidstroepen een persoon aanhielden die ordediensten wilde aanvallen. Begin juli stond de teller op zeven verijdelde aanslagen.

''Elf aanvallen zijn sinds begin van het jaar verijdeld en natuurlijk kan morgen in Frankrijk gebeuren wat er in Barcelona is gebeurd", zei de minister, doelend op de aanslag met de bestelwagen met zestien doden op 17 augustus. ''We zien het belang van de bedreiging en het evenwicht dat moet worden getroffen tussen veiligheid en vrijheid", voegde hij eraan toe.

Tegenstanders van een komende antiterrorismewet roepen op tot demonstraties komende zondag. Zij zien de ontwerpwet als ''een permanente noodtoestand'. De ontwerpwet is bedoeld om op 1 november het uitzonderlijke regime van de noodtoestand over te nemen na de jihadistische aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Het omvat onder meer ''het versterken van de positie van de DGSI als hoofdcoördinator van de strijd tegen islamistisch terrorisme''.