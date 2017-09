Ruim 270.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht

Dat zegt een woordvoerster van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties vrijdag.

De schatting van 164.000 vluchtelingen van donderdag is bijgesteld omdat de vluchtelingenorganisatie in afgelegen grensgebieden nieuwe ontheemden heeft gevonden.

''Dit weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs nieuwe aankomsten in de afgelopen 24 uur, maar we hebben meer mensen geïdentificeerd in verschillende gebieden waarvan we eerder niet op de hoogte waren.'' Deze aantallen zijn alarmerend, voegde ze eraan toe. ''De situatie in Myanmar moet dringend worden aangepakt.''

Noodhulp

Het kabinet laat vrijdag weten in eerste instantie een half miljoen euro aan noodhulp aan de Rohingya die nu in Bangladesh verblijven te geven. Volgens minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) is het onmogelijk om de vluchtelingen die nog in Myanmar zijn te bereiken. ''Zodra de situatie het wel toelaat, gaan we bekijken wat we ook daar kunnen doen", aldus Ploumen.

In de westelijke provincie Rakhine is ongeveer 40 procent moslim. Er zijn hier al vele jaren spanningen met de boeddhistische meerderheid.