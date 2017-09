Zeker vijftien doden na aardbeving voor de kust van Mexico

President Enrique Peña Nieto gaf deze informatie toen hij een inderhaast belegde crisisvergadering in de hoofdstad verliet.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, vielen de slachtoffers voornamelijk in de zuidelijke provincie Chiapas. In deze deelstaat lag het epicentrum bij Pijijiapan. Er is geen duidelijkheid over het aantal gewonden.

In Mexico hebben zeker 50 miljoen mensen de aardschok gevoeld. Veel gebouwen als scholen en ziekenhuizen hebben schade opgelopen. In de stad Juchitan zijn enkele gebouwen volledig ingestort. In delen van Mexico-Stad is de stroom uitgevallen.

Volgens de president van Mexico, Enrique Peña Nieto, is de beving de sterkste in de regio sinds 1932. De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte.

Minder dan dertig minuten na de eerste aardbeving werd er een naschok met een magnitude van 6.1 waargenomen.

Guatemala

Ook in het naburige Guatemala is de beving gevoeld. President Jimmy Morales zei vrijdag voor de televisie dat de schade momenteel in kaart wordt gebracht. Volgens de autoriteiten had de beving in Guatemala een kracht van 7.7.

Koningin Máxima is in Mexico-Stad voor werkzaamheden namens de Verenigde Naties. ''Ze is ongedeerd en keert vrijdag volgens planning terug naar huis'', laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Buitenlandse Zaken laat weten uit te zoeken of er in het bevingsgebied nog meer Nederlanders zijn.

Vloedgolven

Het PTWC, een gezaghebbend instituut dat aardschokken in en rond de Pacifische Oceaan in de gaten houdt, gaf direct een tsunami-waarschuwing af voor mogelijke vloedgolven. Deze geldt voor de landen Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador.

Inmiddels zijn enkele vloedgolven waargenomen, maar is het niet duidelijk of die schade hebben veroorzaakt.