Doden na krachtige aardbeving voor de kust van Mexico

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, vielen de slachtoffers in de zuidelijke provincie Chiapas. Ook is er schade aan verschillende gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen.

Het Mexicaanse seismologische instituut heeft het over een beving met een magnitude van 8.4.

Het epicentrum lag bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte. In delen van Mexico-Stad is de stroom uitgevallen.

Minder dan dertig minuten na de eerste aardbeving werd er een naschok met een magnitude van 6.1 waargenomen.

Koningin Máxima is in Mexico-Stad en ze is ongedeerd. Ze is in Mexico voor werk namens de Verenigde Naties en keert volgens planning vrijdag terug naar Nederland.

Vloedgolven

Het PTWC, een gezaghebbend instituut dat aardschokken in en rond de Atlantische Oceaan in de gaten houdt, gaf direct een tsunami-waarschuwing af voor mogelijke vloedgolven. Deze geldt voor de landen Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador.

Inmiddels zijn enkele vloedgolven waargenomen, maar is het niet duidelijk of die schade hebben veroorzaakt.

Buitenlandse Zaken

De Mexicaanse agentschap voor burgerbescherming zegt dat het de sterkste aardbeving is die het land treft sinds de verwoestende beving van 1985. Die veroorzaakte grote schade en er vielen duizenden doden.

Buitenlandse Zaken laat weten uit te zoeken of er in het bevingsgebied Nederlanders zijn.