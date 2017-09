Aardbeving met een kracht van 8.4 voor de kust van Mexico

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte. In delen van Mexico-Stad is de stroom uitgevallen.

Minder dan dertig minuten na de eerste aardbeving werd er een naschok met een magnitude van 6.1 waargenomen.

Het PTWC, een gezaghebbend instituut dat aardschokken in en rond de Atlantische Oceaan in de gaten houdt, heeft een tsunami-waarschuwing afgegeven voor mogelijke vloedgolven. Deze geldt voor de landen Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador.