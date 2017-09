Noodhulp voor Sint Maarten na orkaan Irma komt op gang

Marinecommandant Peter Jan de Vin van het marineschip Zr. Ms. Pelikaan laat op Twitter weten dat het schip naar Curaçao vaart om een nieuwe voorraad hulpgoederen op te halen.

De Vin liet weten dat haast zou worden gemaakt om de orkaan José te ontlopen. Volgens berekeningen van het Amerikaanse National Hurricane Center in Miami trekt de orkaan zaterdagmiddag lokale tijd langs Antigua en Barbuda en niet veel later langs Anguilla en Sint Maarten, alvorens naar het noorden af te buigen.

Het is de hulpdiensten donderdagavond (lokale tijd) gelukt een testvliegtuig van de kustwacht van Curaçao te laten landen op de zwaar gehavende luchthaven van Sint Maarten.

Alleen vliegtuigen die zonder hulp van de verkeerstoren zelfstandig kunnen landen, kunnen er terecht. In het testvliegtuigje zat een klein detachement extra politieagenten. Die worden ingezet voor de handhaving openbare orde en veiligheid op Sint Maarten.

Marinepersoneel heeft donderdag de landingsbaan van de luchthaven van Sint-Maarten "met de handjes'' opgeruimd. Dat zei commandant Andre van der Kamp van het marineschip Zr. Ms Zeeland. ''De landingsbaan is goed. Vrijdag gaan er weer vliegtuigen landen."

Plunderingen

De orkaan Irma heeft inmiddels zestien mensen het leven gekost op de verschillende Caraïbische eilanden. Zeker vijf doden vielen op SInt Maarten, waaronder iemand op de Nederlandse kant van het eiland.

Volgens minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties helpen de aanwezige militairen de plaatselijke politie bij het herstellen van de openbare orde. Er zijn vijftig extra politieagenten vanaf Curaçao onderweg naar Sint Maarten. "Gelukkig hebben we al op voorhand militairen naar het eiland gestuurd."

Het openbaar bestuur op het eiland is door de gebrekkige communicatie niet functioneel, aldus de minister, die eerder op donderdag sprak met William Marlin, de premier van het eiland. Die maakt zich zorgen over onder meer huisvesting en de beschikbaarheid van medische hulp.

Zaterdagochtend vertrekt er een vrachtvliegtuig van KLM naar Curaçao om hulpgoederen te brengen. Het toestel vertrekt met 60 ton aan spullen aan boord, meldt woordvoerder Merlijn Stoffels van het Rode Kruis.

Het gaat om dekzeilen, generatoren, jerrycans en zonnepanelen. Is er plaats over in het vliegtuig, dan wordt ook nog drinkwater meegenomen.

Overleven

"Veel mensen op Sint Maarten zijn alleen maar bezig om te overleven en doen alles om aan eten en drinken te komen. We moeten de massa's in toom houden." Dat zegt de oud-minister-president van Sint-Maarten en huidige voorzitter van het parlement Sarah Wescott-Williams.

Ze reageert daarmee op aanhoudende verhalen over plunderingen op het eiland. Er is volgens haar dringend hulp nodig.

"De verwoestingen door orkaan Irma op Sint-Maarten zijn zoveel erger dan bij alle eerdere orkanen die we hebben meegemaakt", zegt Wescott-Williams. "We hebben een enorme klap gehad. Niemand had dit verwacht. Iedereen is verbaasd over de kracht van de orkaan.”

De oud-premier zag auto’s wegvliegen "als luciferdoosjes door de wind".

Orkaan Jose

Bij de eerste herstelwerkzaamheden en het aanleveren van noodhulp is haast geboden. De volgende orkaan, Jose, wordt zaterdagochtend al verwacht. Naar verwachting zal die storm qua kracht in de derde categorie vallen.

Ministers die betrokken zijn bij de hulpverlening op de door de orkaan Irma getroffen eilanden komen vrijdag opnieuw bijeen in het Nationaal Crisis Centrum. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten.