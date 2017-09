Trump jr. ontmoette Russische advocate om belastend materiaal Clinton

Trump zei dat in een verklaring die hij voorlas tijdens een besloten zitting van de Senaatscommissie voor justitie. Reuters kreeg die verklaring naderhand onder ogen. The New York Times en Reuters kregen die verklaring onder ogen.

Volgens Trump was het belangrijk om meer te weten te komen over de "geschiktheid" van zijn vaders Democratische rivale voor het presidentschap.

"Voor zover zij informatie hadden over de geschiktheid, het karakter of de kwalificaties van een presidentskandidaat, geloofde ik dat het belangrijk was om hen ten minste aan te horen", aldus Trump jr.

'Geen samenzwering'

Volgens Trump leverde de ontmoeting die hij had met de Russische advocate Natalia Veselnitskaya en enkele anderen in de Trump Tower in New York geen belangwekkende informatie op. Het gesprek werd ook bijgewoond door zijn zwager Jared Kushner en het voormalige hoofd van de Trump-campagne, Paul Manafort.

"Zoals duidelijk zal worden, zwoer ik niet samen met eender welke buitenlandse regering en heb ik geen weet van iemand die dat wel deed", stond er verder in de verklaring. Trump beloofde open kaart te zullen spelen over alles wat tijdens de omstreden bijeenkomst werd besproken.

Eerder legde de oudste zoon van Trump tegenstrijdige verklaringen af over de aard van die ontmoeting.

Adoptieprogramma

Toen het nieuws over het treffen eerder dit jaar werd onthuld door The New York Times, zei Trump jr. aanvankelijk dat het voornaamste onderwerp van gesprek een adoptieprogramma voor kinderen uit Rusland was. Enige tijd later gaf hij echter e-mails vrij waaruit bleek dat het hoofddoel het verkrijgen van beschadigende informatie over Hillary Clinton was.

De zoon van de Amerikaanse president werd donderdag vijf uur lang ondervraagd door de Senaatscommissie. Er gold geen geheimhoudingsplicht voor de zitting en Trump stond niet onder ede.

De Democratische senator Richard Blumenthal, die het verhoor bijwoonde, zei te verwachten dat Trump jr. in de toekomst tijdens een openbare hoorzitting wel onder ede zal moeten getuigen. "Er is zeker sprake van veel gebieden die worden ontsloten voor toekomstige getuigen en verhoren", aldus Blumenthal.