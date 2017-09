'Orkaan Irma gaat Florida vol treffen'

Irma geldt als één van de zwaarste stormen die deze eeuw boven de Atlantische Oceaan ontstonden en lijkt vooralsnog weinig aan kracht in te boeten. Windsnelheden van tegen de 280 kilometer per uur worden nog steeds waargenomen.

De wind zakte donderdag enigszins, toen Irma langs de noordkust van de Dominicaanse Republiek schampte, maar het blijft volgens het Amerikaanse National Hurricane Center een orkaan in de zwaarste categorie 5.

Volgens voorspellingen komt Irma zondag aan bij de Amerikaanse staat Florida, zij het dat de orkaan dan waarschijnlijk afgezwakt is naar de, nog steeds zware, categorie 4.

"Er komt een hoeveelheid wind aan, die we denk ik nog niet eerder hebben gezien", liet president Donald Trump donderdag weten. "We willen dat de mensen in Florida zich goed beschermen en zeer voorzichtig zijn. Trump bezit zelf het golfresort Mar-a-Lago, dat aan de kust ligt bij Palm Beach.

Evacuaties

Functionarissen in Florida zijn gestart met evacuaties en hebben toeristen opgedragen om de Florida Keys-eilanden te verlaten. Ondertussen ontstaan er brandstoftekorten in de staat. De gouverneur van kuststaat Georgia heeft verplichte evacuaties opgedragen in de kustgebieden.

Voor Irma bij Florida aankomt, wordt ook Cuba geschampt. Alle toeristen zijn daar geëvacueerd uit resorts aan de noordkant van het eiland. Canada heeft zelfs besloten om alle Canadezen die op vakantie zijn op Cuba te evacueren.

In het spoor van Irma volgt Orkaan Jose, die donderdag uitgroeide tot categorie 3. Deze storm lijkt een wat noordelijkere route af te leggen dan Irma, waardoor bijvoorbeeld Sint Maarten gevrijwaard lijkt te blijven van zeer harde wind. Jose kan uiteindelijk wel een bedreiging vormen voor het Amerikaanse vasteland.