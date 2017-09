Tanzaniaanse oppositieleider zwaargewond na moordaanslag

De politie kon nog niets zeggen over het motief. De daders zijn voortvluchtig.

Lissu is fractievoorzitter van de oppositiepartij Chadema. Hij is een uitgesproken criticus van de regering van president John Magufuli en werd meermalen opgepakt op verdenking van opruiing. De laatste keer was in juli, nadat hij Magufuli een dictator had genoemd.

Magufuli toonde zich in een Twitterbericht begaan met Lissu. Hij sprak van een ''barbaarse daad'' en bad voor het herstel van de parlementariƫr.

Amnesty International zei dat de ''laffe aanslag'' zorgen over de veiligheid van alle afwijkende stemmen in het land oproept, ''in een tijd waarin de ruimte voor afwijkende meningen snel slinkt'. De mensenrechtenorganisatie riep de autoriteiten op de bevolking en de wereld ''gerust te stellen dat deze schietpartij niet politiek gemotiveerd was''.