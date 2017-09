Johan van Laarhoven met spoed opgenomen in Thais gevangenisziekenhuis

Van Laarhoven (56) zit al drie jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast in Thailand en zijn gezondheid is sindsdien steeds verder verslechterd.

Zijn Nederlandse advocaten zijn door de Thaise advocaat op de hoogte gebracht van de ziekenhuisopname. In het gevangenisziekenhuis zijn de omstandigheden volgens Smeets niet beter. ''Het personeel is niet gekwalificeerd, het is onhygiƫnisch en er is geen adequate medische zorg'', zegt hij.

Van Laarhoven is oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company. Op basis van informatie van de Nederlandse politie werd hij in 2014 in Thailand aangehouden voor witwassen van het geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot 75 jaar celstraf. Twintig ervan moet hij uitzitten.

Uitlevering

Van Laarhoven wil zijn straf in Nederland uitzitten en hij komt daar volgend jaar voor in aanmerking. Smeets laat weten dat in Thailand de voorbereidingen zijn getroffen om uitlevering te regelen.

In Nederland moet Van Laarhoven ook nog terechtstaan omdat The Grass Company en de betrokkenen volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie vormen die zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, oplichting, belastingfraude en valsheid in geschrifte.