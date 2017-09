Spaanse aanklager begint onderzoek naar Catalaans parlement om referendum

De wet is volgens de Spaanse overheid illegaal. De Spaanse wet staat niet toe dat een deel van het land zich op eigen houtje afscheidt.

Volgens de aanklager zijn de leden van het parlement die de wet hebben ondertekend strafbaar. Wat de directe gevolgen hiervan zijn is niet duidelijk. De Spaanse politie is een onderzoek gestart, maar er is nog niemand aangehouden.

Catalonië is een autonome welvarende regio in het noordoosten van Spanje, waarvan Barcelona de hoofdstad is. De roep om afscheiding van de rest van Spanje werd aangewakkerd door de economische crisis in het land.

De volksraadpleging staat gepland voor 1 oktober.