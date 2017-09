Vijftien Amerikaanse staten naar rechter om herroeping DACA

In de aanklacht stellen de staten dat het besluit van president Donald Trump tot uitzetting een gevolg is van zijn eerdere toezegging ''om mensen met Mexicaanse afkomst te straffen en te kleineren.''

Eerder deze week maakte Trump bekend dat hij het zogenoemde DACA-programma wil afschaffen. De regeling werd in 2012 onder de vorige president Barack Obama ingesteld en had tot doel de bijna achthonderdduizend mensen die in het verleden als kind de VS binnenkwamen toen hun ouders illegaal de grens overschreden, te beschermen tegen uitzetting.

Deze zogheten 'Dreamers' zijn in de VS opgegroeid en naar school gegaan, werk en betalen belasting en hebben geen ander vaderland. DACA beschermde hen niet alleen tegen gedwongen uitzetting, maar stelde hen ook in de gelegenheid een opleiding te volgen en een werkvergunning te krijgen.

Mexico

Ongeveer driekwart van de mensen die tot die groep behoren, zijn van Mexicaanse afkomst. Trump zette een deel van de Mexicanen eerder neer als ''slechte mensen en verkrachters.''

Deelnemers van het programma van wie de werkvergunning voor maart 2018 verloopt krijgen nog tot 5 oktober van dit jaar de tijd om een nieuwe aan te vragen.