Spaanse vrouw blijkt geen dochter van opgegraven kunstschilder Dalí

Dat meldt de stichting die de nalatenschap van Dalí beheert.

Nadat de vrouw via het gerecht een vaderschapstest had afgedwongen, werd het stoffelijk overschot van de Spaanse kunstenaar opgegraven. De rechter stemde hiermee in, omdat geen andere documenten of DNA-sporen uitsluitsel konden geven over een eventuele familieband.

De 61-jarige vrouw, María Pilar Abel, strijdt sinds 2007 voor erkenning van het vaderschap van de legendarische kunstenaar. Volgens de vrouw heeft haar moeder in het verleden een affaire met Dalí gehad en is zij daaruit geboren.

Nu blijkt ze dus niet de dochter te zijn van Dalí. Als ze dat wel was geweest, dan had zij aanspraak gehad op een deel van zijn landgoed. De schilder liet dat na aan de Spaanse Staat.

Snorretje

Gerechtelijke artsen namen in juli monsters van het lichaam, die voor onderzoek naar een laboratorium in Madrid worden gestuurd. Volgens de burgemeester van Figueres was het lichaam van Dalí in goede staat en goed geconserveerd.

Volgens secretaris Peñuelas was het markante rechtopstaande snorretje van de kunstenaar nog helemaal intact.

De in 1904 geboren schilder overleed op 85-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Figueres. Hij trouwde in 1934 met Gala Dalí, maar het echtpaar kreeg nooit kinderen.