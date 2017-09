Amerikaanse Lagerhuis maakt 8 miljard vrij voor schade orkaan Harvey

De Senaat zal er nog een besluit over moeten nemen. President Donald Trump had het Congres om de bijna 8 miljard dollar aan noodhulp gevraagd.

Harvey was eind vorige maand de zwaarste orkaan die Texas in een halve eeuw trof en richtte enorme schade aan, met zeker zestig doden. Vooral in en rondom de stad Houston werden grote verwoestingen aangericht, als gevolg van overstromingen.

De schade van orkaan Harvey wordt geschat op 150 tot 180 miljard dollar. Dat is meer dan bij orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans. De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw.