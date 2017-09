Dodental in Texas als gevolg van orkaan Harvey opgelopen tot zestig

Er komen ook nog steeds gebieden onder water te staan.

Aan de kust, het zwaarst getroffen deel van de staat, zijn de bewoners teruggekeerd naar hun bezittingen en begonnen aan het herstel. In veel huizen staat nog steeds een laag water. Voordat dat is verdwenen en de resten zijn opgedroogd, is er een hele tijd voorbij gegaan.

De schade door de orkaan Harvey kan uitkomen op 150 tot 180 miljard dollar, omgerekend is dat tussen de 126 miljard en 152 miljard euro.

Katrina

Volgens gouverneur Greg Abbott van Texas zijn het gebied en de groep mensen die getroffen zijn door Harvey veel groter dan bij de ramp met de orkaan Katrina in 2005. De schadepost door Katrina lag op ruim 120 miljard dollar, aldus Abbott.

President Donald Trump heeft het Congres om bijna 8 miljard dollar aan noodhulp gevraagd.

Miljoen mensen

Harvey is de zwaarste orkaan die Texas in een halve eeuw trof en richtte enorme schade aan, met tientallen doden. Vooral in en rondom de stad Houston werden grote verwoestingen aangericht, als gevolg van overstromingen. Meer dan een miljoen mensen raakten ontheemd. Naast Texas werd ook de staat Louisiana getroffen door Harvey.

Volgens Abbott zal het een lange weg worden om Houston, de vierde stad van de VS, weer opnieuw op te bouwen, plus het gehele gebied waar Harvey huishield. De burgemeester van Houston liet weten dat vooruitgang wordt geboekt met het opruimen van schade, het hervatten van diensten en het helpen van mensen in opvangcentra.

Hoewel het gestopt is met regenen, zijn er in Houston nog steeds wijken waar het water gevaarlijk hoog staat. Er worden nog altijd mensen gered die door de overstromingen vastzitten.