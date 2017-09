New York stapt naar de rechter om jonge immigranten te redden

New York slaat hiervoor de handen ineen met een aantal andere staten. De openbaar aanklager van New York doet de aankondiging naar verwachting woensdag tijdens een persconferentie.

Het Witte Huis maakte dinsdag bekend om DACA te beëindigen, een overheidsprogramma dat jonge immigranten die als kind illegaal naar de VS kwamen beschermt tegen uitzetting.

In zijn aankondiging noemde minister Jeff Sessions van Justitie het programma, dat in 2012 per presidentieel decreet werd ingevoerd door Barack Obama, een "ongrondwettige uitoefening van macht door de uitvoerende tak van de regering".

Vloed van minderjarigen

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, uitgestelde actie voor mensen die in hun kindertijd zijn aangekomen) leidde volgens Sessions tot een "vloed van minderjarigen" aan de Amerikaanse zuidgrens, die "verschrikkelijke humanitaire gevolgen" met zich meebracht.

Volgens de minister werden honderdduizenden Amerikaanse banen ingenomen door de immigranten. Dat is tegen het landsbelang, aldus Sessions.

Het besluit is door de Democraten, het bedrijfsleven, de onderwijswereld en burgerrechtenactivisten met afkeuring ontvangen. Oud-president Obama noemde het besluit op Facebook "wreed" en "juridisch niet noodzakelijk".

Dreamers

Het gaat naar schatting om achthonderdduizend zonen en dochters van illegale immigranten, de zogeheten 'Dreamers' (dromers), die als kind door hun ouders zijn meegenomen naar de VS. Zij zijn daar opgegroeid en naar school gegaan, werken en betalen belasting en hebben geen ander vaderland.

DACA beschermde hen niet alleen tegen gedwongen uitzetting, maar stelde hen ook in de gelegenheid een opleiding te volgen en een werkvergunning te krijgen.

Deelnemers van het programma van wie de werkvergunning voor maart 2018 verloopt krijgen nog tot 5 oktober van dit jaar de tijd om een nieuwe aan te vragen.

Bitter verdeeld

President Donald Trump maakte eerder deze week al bekend dat hij het Congres na de herroeping van DACA zes maanden te tijd geeft om over het lot van de jonge immigranten te beslissen.

Het verdeelde Congres is tijdens de eerste zes maanden van Trumps bewind echter niet in staat gebleken belangrijke wetsvoorstellen aan te nemen, ondanks een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het onderwerp immigratie is in het verleden bovendien een grote splijtzwam gebleken.

Het uiteindelijke lot van de Dreamers blijft daardoor vooralsnog onzeker. Overigens is de groep die onder het DACA-programma valt relatief klein. Naar schatting bevinden zich minstens elf miljoen illegalen in de VS.