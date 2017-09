Orkaan Irma gaat recht op Sint Maarten af

Op het eiland worden windsnelheden van 280 kilometer per uur verwacht, meldt Weerplaza. Wat er precies op het eiland gaat gebeuren is echter lastig te voorspellen, door de orkaan is er geen enkele vorm van communicatie mogelijk waardoor exacte weergegevens niet zichtbaar zijn.

Ook het KNMI meldt dat de orkaan richting het Caribische eiland gaat. Volgens een woordvoerder maakt het voor de hevigheid van de orkaan niet veel verschil of de orkaan recht over Sint Maarten heen trekt of op enkele kilometers afstand voorbijkomt.

Saba en Sint Eustatius liggen verder naar het zuiden en zullen minder hard worden getroffen dan Sint Maarten, verwacht het KNMI. ''Daar verwachten we windsnelheden van zo'n 130 kilometer per uur'', vertelt de woordvoerster.

Volgens de KNMI komt Irma tussen 13.00 en 14.00 uur Nederlandse tijd aan bij Sint Maarten. De ene helft van het eiland is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De andere helft hoort bij Frankrijk. Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere Nederlandse gemeenten.

Zwaarste categorie

De orkaan won afgelopen dagen aan kracht en wist dinsdag de zwaarste categorie op de schaal van Saffir-Simpson te bereiken. Er zijn windsnelheden gemeten van 295 kilometer per uur, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). De autoriteiten van Antigua en Barbuda hebben er bij inwoners op aangedrongen schuilplaatsen te zoeken.

Volgens het KNMI kunnen naast de harde wind ook de regen en vloedgolven "zeer bedreigend" zijn voor de eilanden. De meteorologische dienst stelt dat de regenval kan zorgen voor modderstromen en landverschuivingen. Daarnaast kunnen problemen ontstaan door vloedgolven omdat de meeste bebouwing zich bevindt aan de zuidkant van de eilanden, precies de kant waar de wind vandaan komt.

Straten blank

Er zijn bijna honderd militairen naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba gestuurd. De militairen komen van Aruba en Curaçao. In Philipsburg op Sint Maarten staan de straten al blank door de regen die voorafgaat aan de orkaan. Het waait al hard op het eiland. De bevolking zit massaal binnen en wacht af. De autoriteiten hebben iedereen verboden de straat op te gaan. Op Sint Maarten zijn elf schuilkelders klaargemaakt.

De eilandbewoners hebben zich voorbereid op de harde wind. Kozijnen zijn vastgetimmerd en tuinen opgeruimd om te voorkomen dat afval de lucht in vliegt. Ook slaan velen water, voedsel en batterijen in om de hoognodige zaken in huis te hebben.

Vissers hebben hun boten op de kant gehaald, vluchten zijn gecanceld, operaties in ziekenhuizen uitgesteld en ook de kranten sluiten hun deuren. Ook scholen en overheidsdiensten zijn gesloten.

Caraïben

Na over de Nederlandse eilanden te zijn getrokken zal de orkaan zijn pad vervolgen richting Puerto Rico. Daar zijn 456 opvangplekken klaargemaakt die in totaal plaats kunnen bieden aan ruim 62.000 mensen.

Tegen het weekend zal Irma waarschijnlijk ook voor problemen gaan zorgen in de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba. Ook de Amerikaanse staat Florida heeft kans om last te krijgen van de orkaan, maar het exacte pad van de storm is nog niet te voorspellen.

De autoriteiten op de Bahamas hebben opdracht gegeven de bewoners van zeker zes zuidelijke eilanden te evacueren.