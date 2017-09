'Machtigste drugskartel in Colombia wil zich overgeven'

Santos zei dat zijn regering zondag een ontmoeting had met het hoofd van het Golfkartel, meldt AP. Die zou hebben gezegd dat hij klaar is om "zich te over te geven aan justitie, samen met al zijn mannen".

De Colombiaanse minister van Justitie en de procureur-generaal zullen dat aanbod evalueren en "de correcte acties ondernemen", zei Santos in een toespraak in het presidentieel paleis in hoofdstad Bogota.

"Dit zou een onderwerping aan de gerechtigheid zijn, geen politieke onderhandeling", aldus de Colombiaanse president. Afgelopen maandag werd bovendien bekend dat de Colombiaanse regering een staakt-het-vuren heeft bereikt met het laatste extreem-linkse guerrillaleger in het land, het Nationale Bevrijdingsleger (ELN).

Santos tekende eerder een akkoord over de ontwapening van het grootste rebellenleger, de FARC.

Staakt-het-vuren

Volgens het Colombiaanse ministerie van Defensie heeft het kartel ongeveer 1.800 leden. De organisatie heeft zwaar geleden onder een groot anti-drugsoffensief van de regering-Santos, waardoor het Golf-kartel meer dan de helft van zijn oorspronkelijke ledenaantal verloor.

Het Golfkartel werd opgericht door voormalige leden van rechtse paramilitaire organisaties, die meer dan vijftig jaar lang streden tegen linkse rebellengroeperingen. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw diende het kartel als smokkelarm van het Calikartel, een van de machtigste criminele organisaties uit de geschiedenis.