Caraïben zetten zich schrap voor orkaan Irma

Het Amerikaans National Hurricane Center (NHC) heeft met het oog op de orkaan waarschuwingen afgegeven voor onder meer de Antillen, de Maagdeneilanden en Puerto Rico. Een orkaan van de vierde categorie gaat gepaard met windsnelheden van 209 tot 251 km/u, en kan voor enorme schade en grootschalige elektriciteitsuitval zorgen.

Naar verwachting zal Irma zorgen voor hoge vloedgolven en zware regenval. De gouverneur van Puerto Rico heeft aangegeven 456 opvangplekken klaar te maken op het eiland die in totaal plaats kunnen bieden aan ruim 62.000 mensen. Op het eiland is de noodtoestand afgekondigd, en de prijzen van voedsel, water en medicijnen zijn tijdelijk bevroren. Daarnaast is er 15 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor een noodfonds.

Tegen het weekend zal Irma waarschijnlijk ook voor problemen gaan zorgen in de Dominicaanse Republiek en Cuba. Het NHC verwacht dat de orkaan de komende 48 uur nog in kracht zal toenemen.

Bovenwindse eilanden

Irma passeert naar verwachting woensdag de Bovenwindse eilanden, waar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zich opmaken voor de orkaan.

Het Amerikaanse consulaat in de Antillen, dat op Curaçao is gevestigd, waarschuwt toeristen in het gebied voor overstromingen, modderstromen en schade aan huizen die de storm kan veroorzaken. Ook wijst het consulaat erop dat het vliegverkeer ontregeld kan worden.

Medewerkers mogen niet meer naar het consulaat reizen en toeristen wordt geadviseerd om voor dinsdag elders onderdak te vinden.

Florida

De gouverneur van Florida heeft maandag uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen met het oog op de naderende orkaan Irma. Het NHC verwacht dat de storm de Amerikaanse zuidoostkust zaterdag bereikt, maar het is nog te vroeg om het exacte pad en de impact die de storm in de VS zal hebben te voorspellen.