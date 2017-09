Colombia sluit tijdelijke wapenstilstand met rebellen ELN

President Juan Manuel Santos bevestigde het nieuws maandag, nadat ELN het bestand had aangekondigd. "De prioriteit is om burgers te beschermen", zegt Santos in een toespraak op televisie.

Volgens het katholieke ELN is de overeenkomst gesloten vanwege het bezoek van Paus Franciscus aan Colombia later deze week.

ELN valt geregeld olieplatformen aan en zit achter verschillende ontvoeringen. In juni werden de Nederlandse journalist Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender van het programma Spoorloos ontvoerd door de guerrillabeweging. Na enkele dagen werd het duo vrijgelaten.

Afgelopen week meldde het ELN zelf dat de beweging in april een Russische man doodschoot, toen hij probeerde te ontsnappen. Arsen Voskanyan werd in november ontvoerd. Hij zou volgens een commandant van het marxistische ELN in de Colombiaanse jungle op zoek zijn naar giftige kikkers.

FARC

ELN werd in 1964 opgericht en was sinds vorig jaar met de regering in gesprek over een wapenstilstand. Het is de eerste keer dat ELN en de regering een wapenstilstand sluiten.

In 2016 sloot Colombia vrede met de rebellengroepering FARC. Santos ontving hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.