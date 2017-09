Indonesië bespreekt noodhulp voor gevluchte Rohingya's

"We zullen het Indonesische voorstel om humanitaire hulp te bieden in de deelstaat Rakhine tot in detail bespreken," zei minister Retno Marsudi maandag in een videoboodschap vanuit Yangon, de grootste stad van Myanmar. De minister reist daarna door naar het buurland Bangladesh om te praten over de opname van de vluchtelingenstroom.

De Rohingya's worden officieel niet erkend als staatsburger in het boeddhistische Myanmar. Hulporganisaties schatten dat zo'n negentigduizend mensen vluchtten naar Bangladesh sinds het geweld in de deelstaat Rakhine vorige week oplaaide.

Protesten

De bemoeienis van Indonesië volgt op de toenemende sociale onrust in eigen land. In Jakarta gingen maandag tientallen mensen de straat op om te protesteren tegen het toenemende geweld tegen moslims in Myanmar. Ze eisen dat hun land de diplomatieke banden met Myanmar verbreekt.

Zondag werd bij de Myanmarese ambassade in Jakarta een molotovcocktail gegooid, waarna een kleine brand uitbrak.

Ook in Maleisië waren dit weekend protesten tegen het geweld tegen de Rohinhya's en andere islamitische regeringsleiders veroordeelden de gewelddadigheden.

'Legitiem'

Indonesië bood vaker hulp aan de Rohingya-minderheid in Myanmar en Bangladesh. In dat laatste land leven sinds de jaren negentig naar schatting zo'n vierhonderdduizend gevluchte moslims, onder slechte omstandigheden.

Myanmar noemt het geweld tegen de minderheid een "legitieme campagne tegen terrorisme". Volgens het leger zijn de Rohingya's verantwoordelijk voor een reeks aanslagen op het leger en de politie in Myanmar.