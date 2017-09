Orkaan Irma koerst af op Bovenwindse Eilanden

Naar verwachting zal Irma zorgen voor stormachtige wind, hoge vloedgolven en zware regenval. De koers van de orkaan is nog onzeker: de orkaan kan zich nog 100 tot 200 kilometer ten noorden of ten zuiden verplaatsen.

Het huidige pad van de storm voert op ongeveer 80 kilometer van Sint Maarten, meldt Weerplaza maandag.

Naast Sint Maarten kan ook de Nederlandse bijzondere gemeente Saba te maken krijgen met veel wind en regen en hoge golven.

Irma bevindt zich momenteel ten oosten van de eilandengroep en nam de laatste dagen in kracht toe. De storm is nu een orkaan van de derde categorie met windsnelheden tot 185 km/u.

Na de passage langs de Bovenwindse eilanden op woensdag groeit de storm mogelijk uit tot een van de vierde categorie, met windsnelheden tot 220 km/u. Tegen het weekend zal Irma waarschijnlijk voor problemen gaan zorgen in de Dominicaanse Republiek en Cuba.

Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of ook het vasteland van de Verenigde Staten zal worden getroffen.

Overstromingen

Het Amerikaanse consulaat in de Antillen, dat op Curaçao is gevestigd, waarschuwt toeristen in het gebied voor overstromingen, modderstromen en schade aan huizen die de storm kan veroorzaken. Ook wijst het consulaat erop dat het vliegverkeer ontregeld kan worden.

Medewerkers mogen niet meer naar het consulaat reizen en toeristen wordt geadviseerd om voor dinsdag elders onderdak te vinden.

Lenny

De laatste keer dat een orkaan Sint Maarten trof was in 2015, toen Gonzalo een dode veroorzaakte. De orkaan Charley, van de tweede categorie, zorgde toen voor matige schade. In 1999 werd het eiland voor het eiland getroffen door de zware orkaan Lenny, uit de vierde categorie. Die zorgde voor veel schade.