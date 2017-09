Merkel ziet niets in eventuele toetreding van Turkije tot EU

"Ik zal mijn standpunt met mijn Europese collega's bespreken. Hopelijk zijn we het eens, zodat we de toetredingsgesprekken kunnen stopzetten", zei Merkel in een debat met haar Duitse politieke opponent Martin Schulz (SPD). Schulz liet weten hetzelfde te doen als hij bondskanselier zou zijn.

Gesprekken over een toekomstige eventuele toetreding tot de EU startten in 2005, maar liggen al maanden nagenoeg stil door de politieke ontwikkelingen in Turkije.

De verhoudingen tussen Duitsland en Turkije zijn al langere tijd niet goed. Zo is Duitsland onder meer kritisch op de arrestaties die de Turkse politie sinds de couppoging heeft verricht.

In augustus werd op verzoek van de Turkse autoriteiten de Duitse schrijver Dogan Akhanli opgepakt in Spanje. De aanhouding van de in Turkije geboren schrijver leidde tot verontwaardiging in Duitsland.

Vorige maand riep de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Turken in Duitsland op om niet op Merkel te gaan stemmen bij de Duitse verkiezingen op 24 september.

Verkiezingen

De twee Duitse politici debatteerden voor de eerste en enige keer bijna negentig minuten lang in aanloop naar de Duitse verkiezingen. Schulz is de voornaamste tegenstander van Merkel bij die verkiezingen, al heeft haar partij een ruime voorsprong in de peilingen. De twee debatteerden onder meer over het verhogen van de pensioenleeftijd, de Duitse tol en immigratie.

Volgens Schulz heeft Merkel in 2015 fouten gemaakt bij de aanpak van de vluchtelingencrisis, door haar beslissingen niet te coördineren met haar Europese collega's. Merkel liet Syrische vluchtelingen in groten getale het land binnen, terwijl bijvoorbeeld de Hongaarse regeringsleider Viktor Orbán de grenzen sloot.

Bij een verkiezingsoverwinning van het CDU treedt Merkel in 2017 in haar twaalfde jaar als bondskanselier opnieuw aan. Recordhouder Helmut Kohl was zestien jaar de Duitse premier (1982-1998) en CDU-medeoprichter Konrad Adenauer bekleedde de post veertien jaar lang (1949-1963).

