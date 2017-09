'Harvey leidt tot zorgwekkende milieuverontreiniging bij Houston'

Ook zouden er zorgwekkende hoeveelheden benzeen, hexaan en zwaveldioxide vrijgekomen zijn uit fabrieken van onder meer ExxonMobil, Shell en Chevron. Een groot deel van deze fabrieken zijn onder water komen te staan tijdens de enorme regenval als gevolg van orkaan Harvey.

Wetenschappers van het gezaghebbende Center for Biological Diversity waarschuwen volgens The Guardian bewoners van de stad en reddingswerkers uit te kijken bij het inademen van smog die in veel gebieden hangt. Vooral ouderen, kinderen en mensen met astma zouden snel gevolgen kunnen ondervinden van de verontreinigde lucht.

Ook het drinkwater in de stad dreigt besmet te raken door alle verontreiniging. De stad Houston is sowieso een stad die al decennia lang worstelt met luchtverontreiniging. De lucht in de stad heeft sinds de invoering van de 'Schone Lucht Wet' in 1970 nog nooit de landelijke norm op dit gebied gehaald.

Arme wijken

De fabrieken liggen vooral in de buurt van de arme wijken waar Latino’s en Afro-Amerikanen wonen. Milieuactivisten proberen de problemen waar Houston op luchtgebied mee kampt al lange tijd onder de aandacht te brengen. De chemische fabrieken verweren zich echter met het argument dat niet te bewijzen is dat de symptomen waar sommige inwoners last van hebben direct het gevolg zijn van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Ozon is een toxische verbinding die heel schadelijk kan zijn als het langer wordt ingeademd. Ook de andere genoemde stoffen kunnen op langere termijn veel gevolgen voor de gezondheid hebben: van symptomen als hoofdpijn en kortademigheid tot een verhoogde kans op kanker. Sommige bewoners zouden nu al last ondervinden als gevolg van de nieuwe verontreinigingen.

Lekkende chemicaliën

De Environmental Protection Agency (EPA) en de Texaanse milieucommissie hebben tweehonderd medewerkers ingezet om de kwaliteit van het drinkwater in Houston goed in de gaten te houden. De EPA kon zaterdag niets zeggen over de impact van alle lekkende chemicaliën uit de fabrieken bij de arme wijken.

De organisatie liet wel weten dat dertien zogenoemde 'Superfund sites', verontreinigde locaties die binnen afzienbare termijn moeten worden schoongemaakt, onder water staan door orkaan Harvey. Uit luchtfoto’s zijn geen extra risico’s gebleken, aldus EPA. Nadere inspecties van de locaties laat nog even op zich wachten; door de overstromingen hebben inspecteurs de 'Superfund sites' nog niet kunnen bereiken.

Bezuinigingen

President Donald Trump heeft sinds zijn aantreden flink gesneden in zowel het budget van de EPA als van het 'Superfund site'-programma. Trump bezocht zaterdag voor de tweede maal de staat Texas. Dit maal bezochten hij en zijn vrouw Melania wél getroffenen. Tijdens hun vorige bezoek, eerder deze week, deden zij dat niet. Dit kwam de Trumps op veel kritiek te staan.

De Republikein heeft vrijdag het Congres voorgesteld voorlopig omgerekend 6,6 miljard euro aan noodhulp ter beschikking te stellen. De Texaanse gouverneur Greg Abbott zei eerder dat zijn staat mogelijk meer dan 105 miljard euro nodig heeft om er weer bovenop te komen na Harvey.

Dodental

Over het dodental door de tropische storm bestaat nog onduidelijkheid. Functionarissen vrezen dat in de stad Houston en omliggende gebieden zeker vijftig mensen om het leven zijn gekomen. Minstens veertig gevallen zijn al bevestigd.

Hoewel het gestopt is met regenen, zijn er in Houston nog steeds wijken waar het water gevaarlijk hoog staat. Er worden nog altijd mensen gered die door de overstromingen vastzitten.