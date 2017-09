Justitie VS vindt geen bewijs voor afluisterbeschuldiging Trump

Amerikaanse media melden zaterdag dat Justitie zelf noch de federale politie FBI een snipper bewijs heeft kunnen vinden voor de aantijging van Trump.

De huidige Amerikaanse president Donald Trump beweerde in maart, toen hij inmiddels twee maanden in het Witte Huis zat, in meerdere tweets dat de Democraat Obama hem in oktober 2016 had laten afluisteren.

Met bewijs voor zijn stelling kwam Trump overigens niet. Zelfs toen Obama de aantijgingen ontkende en toenmalig FBI-directeur James Comey zei dat er geen enkel bewijs voor de claim van Trump was, bleef de president volharden in zijn claim.

Volslagen belachelijk

Zijn toenmalige woordvoerder Sean Spicer herhaalde meerdere malen dat Trump achter zijn beschuldiging bleef staan. Trump bleek zijn uitlatingen te hebben gedaan nadat in een onbewezen documentaire van Fox News was gesuggereerd dat Obama aan de Britse inlichtingendienst GCHQ had gevraagd om Trump te monitoren.

De dienst deed de beschuldigingen af als "volslagen belachelijk". Het Huis van Afgevaardigden nam de vermeende afluisterpraktijken van Obama wel mee in het grote onderzoek naar de Russische hackers die de Amerikaanse verkiezingen zouden hebben beïnvloed.