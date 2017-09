Acht kinderen omgekomen bij brand in kostschool Kenia

Dit zei minister van Onderwijs Fred Matiangi zaterdag.

De school is hangende een onderzoek naar de oorzaak van de brand gesloten. De Moi Girls School, waar bijna 1.200 leerlingen staan ingeschreven, staat bekend als een van de betere scholen in het land.

In de afgelopen jaren is er vaker brand geweest in kostscholen in Kenia. In 2001 kwamen 58 scholieren om door een brand in een jongensinternaat in Kyanguli. Vijf jaar geleden stierven acht kinderen door een brand in een school in Homa Bay, in het westen van het land.